Украинская компания выиграла у россиян дело о поставках электроэнергии на оккупированный Донбасс

Государственное предприятие Укринтерэнерго не будет выплачивать российской госкомпании Интер РАО ЕЭС 190 млн грн или $6,7 млн.

Такое решение принял Подольский районный суд Киева, отказав в признании и исполнении на территории Украины решения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ, сообщили в пресс-службе компании Ильяшев и Партнеры, которая представляет интересы Укринтерэнерго.

"Спор касается поставок российской электроэнергии на территории Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах. Суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства и постановил, что украинское госпредприятие не обязано выплачивать 190 млн грн в пользу российского монополиста. Мы были убеждены в безупречности правовой позиции Укринтерэнерго в данном деле и рады справедливому и непредвзятому разрешению спора", - сказал старший партнер юридической фирмы Романа Марченко.

Напомним, что ранее юристам удалось не допустить получения Интер РАО ЕЭС исполнительного листа в России по требованиям к Укринтерэнерго. Спор был передан на рассмотрение украинского суда.