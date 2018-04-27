Украинская компания выиграла тендер на ремонт дороги за 62 гривни 30 копеек

Компания ПБС выиграла конкурс по капитальному ремонту автодороги местного значения с ценой всего 62,3 грн, но отказывается проводить работы, поясняя низкую цену сбоем в системе подачи электричества.

Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская на своей Facebook-странице.

По ее словам, заказчиком на тендере выступало коммунальное предприятие Закарпатского областного совета Будкомплектторг, которое искало исполнителя капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения ожидаемой стоимостью 64,95 млн грн.

"Предложение ПБС по результатам аукциона 62,30 грн. Жалобщик ПБС просит отменить решение об определении его победителем и отмечает, что произошла несанкционированная адресация данных по заявленной цене со значением 62,3 грн в результате технического сбоя, вызванного скачком напряжения в сети", – сообщила Загребельская.

По словам ее, это уже второй подобный случай за месяц.

Напомним, что компании Сокар Украина отказали удовлетворить жалобу об отмене результатов тендера Укрзализныци, из-за чего топливный трейдер может потерять несколько миллионов гривен.

По данным СМИ, компанию ПБС контролирует нардеп Александр Шевченко, который избирался от Блока Петра Порошенко, а затем вышел из фракции. Ранее он руководил курортом Буковель, который принадлежал Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Курорт был в залоге Приватбанка.

Всего с 2010 года ПБС получила господряды уже на 8,14 млрд грн.