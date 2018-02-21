Украинская компания решила построить в Израиле титановый завод за $200 млн

В Израиле появится завод по переработке титанового сырья, которое добывают в Украине. Построить его планирует группа компаний Велта.

Завод будет специализироваться на производстве диоксида титана - он используется как пигмент белого цвета в химической и пищевой промышленности, медицине и других отраслях.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на владельца и руководителя компании Андрея Бродского.

Завод построят в технопарке в Мишор-Ротем. Его ожидаемая мощность на первом этапе составит 40 тыс. тонн диоксида титана в год, с последующим увеличением до 70 тыс. тонн, уточнили в пресс-службе Велти. По данным израильских СМИ, украинская компания уже обратилась в Министерство экономики и промышленности Израиля. На создание предприятия она просит выделить земельный участок в Восточном Негеве.

На предприятии будет проводиться переработка титаносодержащих руд - ильменита, добываемого на Бирзуловском месторождении в Украине.

Титановое сырье из Украины в Израиль будет поставляться морем. А готовая продукция - экспортироваться, в основном на рынки ЕС и Турции.

Планируемый объем инвестиций - $150-200 млн. Ожидается, что будет создано 600 новых рабочих мест. Проектировочные работы будут завершены к середине 2018 года, строительство начнут во втором квартале 2019 года. Ожидается, что завод начнет работу в середине 2021 года.

Компания рассматривает комбинированный вариант финансирования: как собственные средства, так и привлеченные в виде кредитов и инвестиций. "Безусловно, важным фактором остаются субсидии от государства Израиль", - отметили в компании.

Украинская компания может рассчитывать на государственные дотации в размере 30% от суммы инвестиции в рамках закона о поддержке инвестиций. В частности, 20% в качестве поддержки завода, расположенного на периферии, и еще 10% в качестве завода, расположенного на "глубокой периферии".

Велта - группа компаний с офисом в Днепре. Владеет горно-обогатительным комплексом (ГОК) по добыче и переработке ильменитового концентрата на Бирзуловском месторождении, которое имеет 148,9 млн куб. м запасов титановой руды по стандартам JORC и 9,45 млн тонн запасов ильменита. Также компания владеет еще одним сырьевым активом - Ликаревским месторождением ильменита в Кировоградской области.