Украинская компания показала первый полностью низкопольный трамвай

Украинский производитель трамваев – компания Татра-Юг показала новую модель полностью низкопольного трамвая – К-1Т206, который она планирует представить на международной выставке транспортных технологий InnoTrans в Берлине.

Разработанный трамвай имеет модульную конструкцию, а также имеет 100% уровень низкого пола, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что длина вагона может быть продлена путем добавления секций – в целом до 5 секций.

Татра-Юг работает в Украине 25 лет. Производит трамвайные вагоны по полному циклу. Трамваи производятся на площадях Южмаша в Днепре.

В феврале прошлого года компания после победы в тендере подписала контракт на поставку 15 сочлененных трамвайных вагонов в Египет, получив заказ обновить подвижной состав самой старой трамвайной системы в Африке и одной из старейших в мире.