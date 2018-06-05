Украинская биржа заявила о возможной остановке торгов

Разработка аналогичного ПО займет не менее года

На Украинской бирже заявили о возможном приостановлении полноценной работы с 15 июня в случае сохранения запрета на использование российского программного оборудования, введенного решением СНБО от 2 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

"Понимая юридические риски участников торгов и их клиентов, связанные с использованием предоставленного Московской биржей ПО, биржевой совет Украинской биржи принял решение, в случае отсутствия до 15 июня ответов, которые снимают такие юридические риски, перевести торги акциями, облигациями, сертификатами инвестиционных фондов, фьючерсными и опционными контрактами в режим адресных сделок без использования ПО Московской биржи", - говорится в сообщении.

В компании констатируют, что на сегодня у Украинской биржи отсутствует программное обеспечение, которым можно было бы полноценно заменить существующие электронные торговые системы, собственником которых является Московская биржа.

Отмечается, что по предварительным подсчетам ориентировочный срок для разработки аналогичного ПО, его тестирования и принятия в эксплуатацию может составить не менее года.

В компании добавили, что прекращение Украинской биржей использования в своей деятельности электронных торговых систем и соответственно остановка биржевых торгов и биржевых операций приведет к временной приостановке ее работы как полноценной фондовой биржи

Кроме того, введенные Украиной санкции против Московской биржи ММВБ-РТС не приведут к негативным последствиям для российской компании, а наоборот это приведет к созданию неконкурентных условий деятельности на фондовом рынке Украины и фактически к уничтожению ведущего украинского предприятия, добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце мая СНБО расширил список "антироссийских" санкций. В перечень попала Московская биржа. Санкциями, в частности, украинским компаниям запрещено использовать программное обеспечение Московской биржи – электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.

До 2016 года Московская биржа владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских площадках – ПФТС и Украинской бирже, а ее программное обеспечение было основой для ПО украинских бирж. В Нацкомиссии по ценным бумагам Украины высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от российского.

5 июня фондовая биржа попросила Порошенко отменить "антироссийские" санкции в части использования биржевых торговых систем и намерена создать дочернюю товарную биржу.