Украинская автокорпорация сократила убыток в разы

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Богдан Моторс за девять месяцев получил в 2,8 раза больше валовой прибыли
Фото: www.bogdan.ua

Богдан Моторс за девять месяцев получил в 2,8 раза больше валовой прибыли

Автомобильная компания Богдан Моторс, объединяющая производственные активы корпорации Богдан, в январе-сентябре 2018 года получила 51,9 млн грн консолидированного чистого убытка, что в восемь раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщается в финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Консолидированный чистый доход компании вырос в 2,3 раза - до 494,9 млн грн.

За девять месяцев Богдан Моторс получила 95,1 млн грн валовой прибыли – в 2,8 раза больше, чем в январе-сентябре-2017, а от операционной деятельности прибыль составила 34,4 млн грн против 357,5 млн грн убытка.

Объем обязательств компании к 1 октября текущего года превышает 6,4 млрд грн.

С учетом ранее обнародованных показателей работы компании в первом полугодии текущего года, в третьем квартале ее чистый доход вырос более чем в 6 раз - до 290,4 млн грн, а чистый убыток составил 243,2 млн грн против 1,3 млрд грн чистой прибыли в третьем квартале прошлого года.

Корпорация Богдан создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Компания Богдан Моторс, которая принадлежит партнеру президента Украины Петра Порошенко Олегу Свинарчуку-Гладковскому, объединяет производственные активы корпорации Богдан (автобусно-троллейбусный завод в Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год и завод в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей).

Напомним, что в 2017 году Богдан Моторс нарастил чистый убыток в 2,3 раза к 2016 году, до 635,08 млн грн, а чистый доход сократился на 34%, до 435,89 млн грн. 

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