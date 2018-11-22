Украинская автокорпорация изготовила электрогрузовик

Корпорация Богдан представила полностью электрический грузовик ERCV27, изготовленный для датской компании Banke Electromotive.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Спецмашина ERCV27 способна развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет.

Грузовик оборудован комбинированной вентиляцией, водяными отопителями, системой видеонаблюдения и кондиционером.

Электрогрузовик предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов.

После завершения сертификации в Дании планируется начало ее серийного выпуска в рамках масштабного контракта с европейской компанией. Он будет работать в городах ЕС.

В то же время в корпорации обращают внимание, что Украина пока не оказывает значительного интереса к подобной технике.

Однако, в компании считают, что в перспективе им могут заинтересоваться и украинские города, для которых вопрос экологичности транспорта станет определяющим.

Напомним, что в марте 2018 года, корпорация Богдан заключила контракт на поставку кузовов для электрических автобусов французской компании Bluebus.