Украинская автокорпорация договорилась о производстве электрических мусоровозов для всей Европы

Луцкий Автосборочный завод №1 автокомпании Богдан Моторс заключил контракт с датской компанией BankeElectromotive на инжиниринг (разработка модели конструкции) и изготовление грузовиков для сбора мусора муниципалитетами городов по всему Европейскому Союзу.

Об этом сообщила пресс-служба украинской корпорации.

BankeElectromotive – датская компания, которая занимается разработкой и изготовлением 100% электрических грузовых автомобилей для муниципального использования и компонентов для них для рынка ЕС.

Богдан рассчитывает изготовить для датчан в 2018 году не менее 15 электрических грузовиков. В целом потребность BankeElectromotive составляет около 200 автомобилей в год.

Первый автомобиль будет изготовлен летом этого года. Если он успешно пройдет опытную эксплуатацию, серийное производство грузовых авто для Западной Европы начнется в текущем году.

Как отмечает корпорация, сейчас это очень перспективное направление, так как в большей части европейских городов с 2025 года планируется полностью запретить въезд легковых и грузовых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями внутреннего сгорания. Речь идет не только о малых пассажирских авто, но и спецтехнике - весь транспорт должен быть электрическим.

Напомним, что ранее корпорация Богдан заключила контракт на поставку кузовов для электрических автобусов французской компании Bluebus. В рамках первого контракта, стоимость которого не разглашается, корпорация до конца мая текущего года поставит пять 12-метровых кузовов.

Корпорация Богдан создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Компания Богдан Моторс, которая принадлежит партнеру президента Украины Петра Порошенко Олегу Свинарчуку-Гладковскому, объединяет производственные активы корпорации Богдан (автобусно-троллейбусный завод в Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год и завод в Черкассахмощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей).