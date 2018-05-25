Украинская авиакомпания запустит новый международный авиарейс

Рейс будет осуществляться три раза в неделю

Украинская авиакомпания Bravo Airways решила открыть рейс по маршруту Херсон - Люблин (Польша) с 15 июня.

Об этом сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Полищук, передают Українські Новини.

По его словам, рейсы будут выполняться 3 раза в неделю - по средам, пятницам и субботам. Продажа билетов на рейс уже открыта. Стоимость билета в одну сторону составит 1,3 тыс. грн.

Авиакомпания Bravo Airways - украинская чартерная авиакомпания, основана 2 апреля 2012 года. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки.

Отметим, что 24 мая Bravo Airways открыла рейс Херсон - Даламан.

Аэропорт Херсон состоит из аэродромного, аэровокзального и наземного комплексов. Пропускная способность аэровокзала - 400 пассажиров в час. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus-319/320/321, ТУ-154, ТУ-134, ЯК-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов.