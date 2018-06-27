Украинская авиакомпания запустила рейс из Ирака в Европу

Процедура данной стыковки подразумевает выход пассажиров из самолета в терминал в Киеве и прохождение регистрации на следующий рейс на транзитной стойке

Украинская авиакомпания Bravo Airways начала выполнять авиарейсы из иракского города Эрбиль в Европу через Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны) под торговой маркой flyerbil.

Об этом пишет avianews.com.

Согласно данным flightradar24 и онлайн-табло киевского аэропорта, авиакомпания уже совершила несколько пар рейсов Киев-Эрбиль-Киев и Киев-Стокгольм-Киев 16, 18 и 20 июня.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта Киев, процедура данной стыковки подразумевает выход пассажиров из самолета в терминал в Киеве и прохождение регистрации на следующий рейс на транзитной стойке.

Кроме того, на сайте flyerbil сейчас продаются билеты на прямые рейсы из Эрбиля в Киев, из Эрбиля в Стокгольм, Бирмингем, Гетеборг, Нюрнберг со стыковкой в Киеве, а также на прямые рейсы Одесса-Эрбиль и Эрбиль-Амстердам со стыковкой в Одессе. Все рейсы заведены в систему под кодом BAY — его использует Bravo Airways.

На данный момент Bravo Airways имеет права на выполнение рейсов Киев-Эрбиль и Киев-Нюрнберг, которые получила на заседании комиссии Госавиаслужбы 30 мая 2018 года.

Авиакомпания Bravo Airways - украинская чартерная авиакомпания, основана 2 апреля 2012 года. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки.