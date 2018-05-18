Украинская авиакомпания запустила новый рейс в Испанию

Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine начала выполнять полеты из Харькова в Барселону.

Об этом сообщили в администрации аэропорта Харьков, передает ЦТС.

Первый рейс был выполнен в среду, 16 мая. Полеты между Харьковом и Барселоной будут выполняться в субботу на самолете Boeing 737-800 емкостью 189 кресел. Из Барселоны воздушное судно будет вылетать в 09:10, в Харькове будет приземляться в 13:50. Из Харькова самолет будет стартовать в 15:00, посадка в Барселоне в 17:50.

Также отмечается, что рейс Харьков - Барселона станет вторым направлением, которое обслуживает между Украиной и Испанией. Сейчас перевозчик летает в Барселону из аэропорта Киев-Борисполь. Этот рейс также выполняется в субботу.

Напомним, что Azur Air Ukraine входит в Топ-10 популярных авиаперевозчиков Украины. Ранее авиакомпания получила разрешение на полеты в Таиланд.