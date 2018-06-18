Украинская авиакомпания запустила новые рейсы в Польшу

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Стоимость перелета стартует от 1 300 грн
Фото: Unsplash

Стоимость перелета стартует от 1 300 грн

Авиакомпания Bravo Airways 15 июня открыла рейсы из Киева, Харькова и Херсона в Люблин (Польша).

Об этом сообщили в компании, передают Українські Новини.

Стоимость перелета стартует от 1 300 грн, при этом все тарифы включают возможность перевозки багажа весом до 23 кг. Рейсы по маршрутам будут осуществляться самолетами Boeing 737-500.

В частности, регулярные рейсы по маршруту Киев – Люблин будут осуществляться три раза в неделю из аэропорта Киев по средам, пятницам и воскресеньям и обратно по понедельникам, четвергам и пятницам.

Рейсы из Херсона в Люблин будут осуществляться три раза в неделю - по четвергам, пятницам и воскресеньям и обратно по средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы по маршруту Харьков - Люблин будут осуществляться два раза в неделю -  по понедельникам и четвергам.

Авиакомпания Bravo Airways - украинская чартерная авиакомпания, основана 2 апреля 2012 года. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки.

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