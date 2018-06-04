Украинская авиакомпания возобновила полеты в Грузию

С середины июня авиакомпания добавит еще один рейс по средам

Украинская авиакомпания YanAir 2 июня открыла рейс Одесса - Батуми (Грузия).

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.

Авиарейсы будут выполняться по расписанию: Одесса-Батуми - 15:15-17:10; Батуми-Одесса - 18:20-20:25 (по местному времени).

Сначала авиакомпания начнет выполнять один рейс каждую субботу, а уже с 13 июня будет добавлен еще один рейс по средам.

Отметим, что YanAir совместно с туристическим оператором Join Up 2 июня также открыли рейс Одесса - Барселона.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий. Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью 189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.