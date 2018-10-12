Украинская авиакомпания купит у Антонова два пассажирских самолета

Госпредприятие Антонов через полгода поставит авиакомпании FanAir два самолета Ан-158.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает ЦТС.

"В соответствии с меморандумом, подписанном 12 октября 2018 года, Антонов через шесть месяцев после активации контракта по схеме финансового лизинга поставит авиакомпании FanAir два самолета Ан-158 в конфигурации 97 кресел", - сказано в сообщении.

Ан-158 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Является дальнейшим развитием модели Ан-148 и рассчитан на перевозку 89-99 пассажиров на расстояние до 3100 км. Ан-158 является удлиненной версией с повышенной вместимостью базовой модели, и первоначально назывался Ан-148-200. Цена одного Ан-158 составляет около $30 млн в зависимости от комплектации.

Также в госконцерне рассчитывают, что меморандум станет основой для запуска финансирования проекта.

Авиакомпания FanAir создана в марте этого года. Имеет в своем распоряжении два самолета - Airbus A320-212 и Airbus A321-211.

Антонов - украинский разработчик и производитель авиатехники. С 2015 года предприятие входит в состав госконцерна Укроборонпром. Антонов сотрудничает с более чем 75 странами мира. В 2017 году предприятие увеличило прибыль на 1,1%, или на 1,9 млн грн - до 180 млн грн и чистый доход от реализации продукции в 1,6 раза - до 5,9 млрд грн в сравнении с 2016 годом.