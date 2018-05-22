Украинская агрокомпания построит крупный завод в Беларуси за $70 млн

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Украинская компания инвестирует в АПК Беларуси
Фото: wikimapia.org

Украинская компания инвестирует в АПК Беларуси

Украинский инвестор намерен реализовать крупный агропромышленный проект в Беларуси. Украинская компания Церерас групп подписала соответствующий меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Сенненским райисполкомом.

Об этом сообщает информагентство Белта.

Проект с инвестициями около $70 млн будет реализован на базе Сенненского райагросервиса.

На первом этапе планируется создать агропромышленное предприятие. В его хозяйственной деятельности инвестор намерен применять посевной материал, средства защиты и удобрения растений.

На втором этапе планируется строительство новых объектов, в том числе молочно-товарной фермы, комбикормового и маслоэкстракционного заводов. Срок реализации инвестпроекта рассчитан на 7 лет.

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