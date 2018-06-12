Украине предложили присоединится к газопроводу в обход России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Украине присоединиться к проекту Южный газовый коридор.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко и Алиев поговорили о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Напомним, что 29 мая Алиев дал старт работе Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ будет доставляться в Турцию и затем в Европу в обход России.

TANAP является самым протяженным участком Южного газового коридора, который должен стать альтернативной Турецкому потоку Газпрома. Его протяженность составляет около 1,8 тыс. км. Первоначальная мощность TANAP составит 16 млрд куб. м в год, позже она будет доведена до 31 млрд куб. м. Из них 6 млрд куб. м будут поставляться турецким потребителям, остальной же объем пойдет в Европу по проектируемому Трансадриатическому трубопроводу.