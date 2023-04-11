Работу нашли более миллиона беженцев. Как украинцы заполнили пробелы на рынке труда Польши 11 апреля, 15:54 Варшава (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

Граждане Украины восполнили дефицит кадров в сфере услуг и промышленности Польши.

С марта по декабрь 2022 года польские предприниматели подали 784,5 тыс. заявлений об упрощенном доступе к рынку труда гражданам Украины, прибывшим в страну после 24 февраля. Об этом сообщает Миграционная платформа EWL* со ссылкой на данные Министерства семьи и социальной политики Польши.

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Две трети работников составляли женщины (66%), в основном в возрасте 35−44 лет. Половина рабочих из Украины трудоустраивалась на простую физическую работу. 37% трудоустроились в сфере услуг, 34% - на промышленных предприятиях. Значительно меньше граждан Украины трудоустроилось в транспортной отрасли, логистике (15%), торговле или строительстве (по 7%), конкретизировали в EWL.

Среди работников сферы услуг преобладали занятые в гостиничном бизнесе, гастрономии, административных услугах и вспомогательной деятельности, например в клининговых компаниях, агентствах временного труда.

«Более 80% украинцев, приехавших в Польшу после российского вторжения, никогда до этого в Польше не работали. И преимущественно не владели польским языком. Поэтому чаще всего брались за простую физическую работу, поскольку такие вакансии не требуют знания польского языка и опыта. Как свидетельствуют наши исследования, работу в сфере услуг чаще всего выбирали те беженцы, которые работали в этой сфере и в Украине, но также и высококвалифицированные специалисты», — рассказал директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Исследование Ежемесячного индекса конъюнктуры в Польше показало, что к концу года уменьшилась доля компаний, заявлявших о планах увеличения занятости. Это может быть связано, как с замедлением экономики, так и могло быть следствием того, что украинцы восполнили дефицит персонала в сфере услуг и производстве, предполагают в EWL.

В транспортной и строительной областях Польши ощущается острая нехватка персонала, потому что на работу нужны мужчины. По данным Польской ассоциации работодателей строительной отрасли, количество граждан Украины, занятых в строительстве, за годы войны сократилось на две трети (в 2022 году оно составила 127 тыс. человек). Кроме того, стране не хватает около 150 тыс. профессиональных водителей.

По данным министра семьи и социальной политики Марлены Малонг, в настоящее время уже более миллиона беженцев из Украины трудоустроены в Польше на основании обращения работодателей в управления труда.

Как известно, граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеют упрощенный доступ к польскому рынку труда, то есть могут трудоустраиваться без необходимости получения специальных разрешений, имея только PESEL UKR. Работодатель, принимающий на работу беженца из Украины, должен сообщить соответствующую службу трудоустройства в течение 14 дней после поручения ему работы.

*Миграционная платформа EWL трудоустраивает иностранцев, в том числе граждан Украины, в странах ЕС — Польше, Чехии, Румынии, Германии, Нидерландах, Литве и т. д. С 2018 года вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета проводит социологические исследования среди трудоустроившихся иностранцев в странах ЕС.

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