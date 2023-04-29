Что показала «Пасхальная миграция». В Польшу выехало больше украинцев, чем год назад — начались сезонные работы 29 апреля, 13:13 Украинцы едут в Польшу на сезонные работы (Фото:kaboompics / pixabay)

В течение недели после Пасхи, с 17 по 23 апреля в Польшу въехало больше украинцев даже по сравнению с прошлым годом — 192 тыс. человек, а в 2022 году — 148,9 тыс.

За период с 1 по 16 апреля в Украину из Польши приехало 477,2 тыс. украинцев. Данный период приходится на две последние недели в канун Пасхи в этом году. Это на 54% больше, чем в прошлом. Такие данные предоставили в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Пограничную службу Польши.

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«Обычно украинцы, работающие в Польше, массово едут в Украину трижды в год — на Пасху, Рождество и в конце августа, что связано с уборкой урожая. Чтобы посмотреть, как изменяются планы украинцев за рубежом, мы выбрали для анализа двухнедельный период в преддверии Пасхи. Конечно, в апреле прошлого года опасность чувствовалась особенно остро и если в Польшу ехали преимущественно женщины и дети, то в обратном направлении в Украину возвращались в основном мужчины, чтобы стать на защиту страны», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В агентстве также говорят, что в этом году в течение недели после Пасхи, с 17 по 23 апреля, суммарно в Польшу заехало даже больше по сравнению с прошлым — 192 тыс. украинцев, а в 2022 году — 148,9 тыс.

«Мы связываем это с началом сезонных работ. Если в прошлом году в Польшу ехали преимущественно из соображений безопасности, то сейчас причины изменились — люди едут, чтобы заработать деньги и вернуться в Украину. Весной 2023 года количество вакансий достигло довоенных показателей», — добавила эксперт.

В конце весны наиболее популярными сезонными вакансиями для украинцев в Польше работа в теплицах, в ресторанной сфере, традиционно на упаковке мясной и рыбной продукции. Также в последнее время вырос спрос на работников в сфере производства яхт.

«Обычно, работая на простых работах, не требующих знания языка или высокой квалификации, можно рассчитывать на зарплату около $1000 в месяц в зависимости от количества рабочих часов», — заявили в агентстве.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству, существует на рынке 14 лет, насчитывает 12 офисов в городах Польши. Агентство специализируется на трудоустройстве украинцев ( 90%) и жителей Средней Азии и других стран Восточной Европы ( 10%). В течение 2022 с помощью агентства нашли работу 11339 украинцев.