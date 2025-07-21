Оружие против шахедов. Украинская Odd Systems будет производить дроны-перехватчики вместе с датской Terma

21 июля, 09:01
Информация о финансировании проекта не раскрывается (Фото: Odd Systems)

Автор: Мария Ивженко

Команда R&D базируется в Украине, как и производственные мощности, которые планируют использовать для изготовления перехватчиков

Украинская компания Odd Systems, работающая в сфере оборонных инноваций, и специализирующаяся на разработке и производстве тепловизионных камер и FPV-дронов, объявила о партнерстве с датским оборонным концерном Terma Group для совместной работы над недорогим перехватчиком дронов на базе ИИ.

Теги:   Odd Systems Дроны Дания Defence Tech

