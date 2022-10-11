«Никто в Европе такого не делал». Украинцам придется еще несколько дней ограничивать потребление электроэнергии — Укрэнерго 11 октября, 14:02 Укрэнерго просит украинцев отключить мощные электроприборы (Фото:Nikiko / Pixabay)

Национальная энергетическая компания Укрэнерго просит украинцев о помощи — в следующие несколько дней с 17 до 23 часов уменьшить использование мощных электроприборов.

Об этом заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, говорится в сообщении компании в Facebook.

«НЭК Укрэнерго вчера вечером (10 октября, — ред.) возобновило энергоснабжение в большинстве регионов, где оно исчезло в результате масштабного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры магистральных сетей. Под ракетную атаку врага попало беспрецедентное количество энергетических объектов во многих регионах Украины. Но наша энергосистема в очередной раз продемонстрировала свою устойчивость. Диспетчеры НЭК Укрэнерго заживляли потребителей по резервным схемам питания, а ремонтные бригады — срочно восстанавливают поврежденное оборудование», — заявили в компании.

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По словам Кудрицкого, «никто в Европе не делал того, что приходится делать нам во время этой войны. С такими масштабными разрушениями еще никто не сталкивался».

«Наши бригады работают 24/7 для того, чтобы как можно быстрее восстановить сети и подать питание всем потребителям, — заявил глава компании. — Но в этот раз нам нужна помощь от украинцев: вечером с 17 до 23 часов, по возможности, снизить использование мощных электроприборов. Это утюги, электроотопление, теплый пол, стиральные машины и пр. Мы просим разумно и бережно относиться к электропотреблению в эти дни, чтобы дать энергетикам время восстановить электросети».

«Это будут полностью контролируемые временные ограничения, которые продлятся по несколько часов. Они вводятся в полной координации с диспетчерами Укрэнерго и призваны сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей», — добавил Кудрицкий.

Как сообщалось, ранее в Укрэнерго сообщалось, что отключение света в пострадавших областях может занять несколько дней.

Также сообщалось, что контакт-центр Укрэнерго временно прекратил работу .