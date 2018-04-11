Украина запустит железнодорожный лоу-кост в Европу

Укрзализныця уже закупила 28 новых пассажирских вагонов, которые в ближайшее время будут курсировать по направлению Киев-Минск-Вильнюс-Рига

Украина запустит поезд, который будет курсировать через 4 европейские столицы – Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей Facebook-странице.

"Поезду "четырех столиц" быть. Тарифный совет МИУ принял решение о внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении. Министр инфраструктуры Владимир Емельян подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию", – пишет он.

Также, по его словам, Укрзализныця уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые в ближайшее время будут курсировать по направлению Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

По данным Лавренюка, стоимость билета в Ригу в вагоне купе составит около 1855 грн (€59). "Ну чем не железнодорожный лоу-кост?", – добавляет замминистра.

Напомним, что в 2017 году министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Украина запустит поезд "пяти столиц". На тот момент в Минифраструктуры планировало, что поезд будет ехать еще и в столицу Эстонии – Таллинн.