Несмотря на потери от войны. Украина стала девятым крупнейшим производителем пшеницы в мире 27 декабря, 09:07 Урожай пшеницы в Украине в 2022 году составил 20,5 млн тонн, на треть меньше, чем в 2021-м (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

Украина по итогам 2022 года стала девятым крупнейшим производителем пшеницы в мире.

Страна собрала 20,5 млн тонн пшеницы, что на треть ниже показателей 2021 года из-за развязанной РФ полномасштабной военной агрессии, сообщает yahoo!Finance.

Украину в нынешнем сезоне обогнали по производству пшеницы Китай (138 млн тонн), ЕС (134,7 млн тонн), Индия (103 млн тонн), Россия (91 млн тонн), США (44,9 млн тонн), Канада (35 млн тонн), Австралия (33 млн тонн) и Пакистан (26,4 млн тонн).

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В свою очередь, Украина произвела больше пшеницы, чем Аргентина (17,5 млн тонн), Турция (17,25 млн тонн), Великобритания (14,6 млн тонн), Иран (13,2 млн тонн), Казахстан (13 млн тонн), Египет (9,8 млн тонн), Бразилия (9,2 млн тонн) и Узбекистан (6,6 млн тонн).

По данным издания, общая посевная площадь пшеницы в 2022 году превысила 220 млн га во всем мире. При этом на развитые регионы приходится 50% всего мирового производства пшеницы, а их общая посевная площадь составляет 53%. Около 70% производимой в мире пшеницы используется в пищу, 20% - для животноводства, а 2−3% - в промышленности.

Как сообщалось, Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 106 млн тонн: зерновых и зернобобовых — 84 млн грн, а масличных — 22,6 млн тонн.

В целом в 2021 году было собрано 32,4 млн тонн пшеницы, 40 млн тонн кукурузы, 10 млн тонн ячменя, 581,5 тыс. тонн гороха, 191 тыс. тонн проса, 110 тыс. тонн гречихи. Урожай подсолнечника составил 16,3 млн тонн, сои — 3,4 млн тонн, рапса — 2,9 млн тонн.