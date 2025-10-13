Готовимся к зиме. Украина увеличила импорт электрогенераторов в 4 раза

Импорт в Украину электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей в январе-сентябре увеличился в 4,2 раза по сравнению с таким же периодом 2024 года — до $1,209 млрд.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы. Согласно статданным, чаще всего электрогенераторы и преобразователи ввозили из Чехии (19,7% общего экспорта этой продукции или $238,13 млн), Румынии (18,5% или $223,3 млн) и Польши (12,5%, или $150,6 млн), тогда как год назад это были Китай ($69,8 млн), Турция ($61,4 млн) и Чехия ($31,9 млн).

Реклама

В сентябре импорт этого оборудования увеличился почти втрое по сравнению с прошлогодним сентябрем — до $191,6 млн.

Экспорт электрогенераторов в январе-сентябре Украина осуществила в незначительных объемах ($3,52 млн), преимущественно поставляя их в основном в Чехию, Латвию и Болгарию.

Кроме того, согласно данным Гостаможслужбы, за девять месяцев импорт в Украину электрических аккумуляторов и сепараторов к ним увеличился на 62,6% - до $909,7 млн, в основном их завозили из Китая ($616,7 млн или 67,8%), а также из Вьетнама ($95,9 млн 10,5%) и Тайваня (16%).

В прошлом году крупнейшими поставщиками были Китай с долей 80,7%, Болгария (3,7%) и Чехия (3,3%).

В то же время в сентябре импорт этой сократился на 1,7% к сентябрю-2024 — до $114,6 млн.

Как сообщалось, в конце июля 2024 года Украина освободила от уплаты пошлины и НДС ввоз в Украину электрогенераторного оборудования и аккумуляторов.

По данным Гостаможслужбы, в 2024 году импорт электрогенераторов и преобразователей в Украину увеличился на 3,7% по сравнению с 2023 годом — до $732,5 млн, аккумуляторов — более чем вдвое, до $950,6 млн.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября во время ночного удара по Украине армия РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру страны.

Столица осталась частично без света и воды, была нарушена работа метро. Есть пострадавшие.

В Сумской области ввели графики аварийных отключений света.

В Запорожье в результате атаки РФ повреждены объекты газовой инфраструктуры.

Кроме того, Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетики.

В целом по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 10 октября Россия запустила по энергетике Украины более 450 дронов и 30 ракет. Отключения света начались в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Кроме того, по информации Bloomberg, Россия разрушила 60% добычи газа в Украине.