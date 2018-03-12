Украина выкачала половину газа из ПХГ с начала отопительного сезона

Украина с начала отопительного сезона подняла из ПХГ 8 млрд куб. м газа

Украина с начала отопительного сезона (24 октября 2017 года - 10 марта 2018 года) снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 46,8% или на 7,95 млрд куб. м – до 9,3 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

По расчетам агентства Интерфакс-Украина, 1-10 марта из хранилищ отобрано 957,8 млн куб. м (среднесуточный отбор – 95,8 млн куб. м/сутки), в феврале – 2,5 млрд куб. м (90,3 млн куб. м/сутки), в январе – 2,2 млрд куб. м (70,2 млн куб. м/сутки).

При этом запасы газа в украинских ПХГ на 10 марта 2018 года на 10,3% и 13,9% больше, чем на аналогичные даты 2017-го (8,2 млрд куб. м) и 2015 годов (7,9 млрд куб. м), но на 5,5% меньше, чем на 10 марта 2016 года (9,6 млрд куб. м).

Ранее глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев прогнозировал, что Украина выйдет из отопительного сезона 2017/18 годов с запасами в ПХГ около 8-9 млрд куб. м.