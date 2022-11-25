Отправим 125 тысяч тонн зерна. Кабмин потратит почти миллиард на гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии 25 ноября, 15:01 Украина предоставит 125 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи четырем странам Африки и Азии (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Кабинет министров одобрил предоставление гуманитарной помощи четырем государствам Африки и Азии в виде зерна пшеницы или кукурузы.

Согласно постановлению Кабмина № 1313 от 24 ноября, во исполнение указа президента № 771 от 14 ноября, Министерству внутренних дел и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям следует обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи — зерна пшеницы (не ниже 3 класса) или зерна кукурузы общим объемом до 125 тыс. тонн путем поставки в Республику Судан, Республику Йемен, Республику Кению, Федеративную Республику Нигерия.

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Для этих целей Министерство финансов за счет средств резервного фонда госбюджета должно выделить МВД (для ГСЧС) 900 млн грн.

Ранее, в сентябре, Кабинет министров уже выделял 420 млн грн для оказания гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.