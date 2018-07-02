Украина ввела квоты на импорт серной кислоты из России

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела на 3 года квотирование импорта серной кислоты и олеума, а также ввела антидемпинговую пошлину 39,94% на 5 лет на импорт карбамидоформальдегидной смолы из России.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"С целью защиты национального товаропроизводителя от растущего импорта были применены специальные меры в отношении импорта в Украину кислоты серной и олеума, независимо от страны происхождения и экспорта, в виде квотирования импорта в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, для защиты национального товаропроизводителя карбамидоформальдегидной смолы от недобросовестного импорта комиссия приняла решение, которым применила окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину происхождением из Российской Федерации данного вида продукции со ставкой антидемпинговой пошлины в размере 39,94% сроком на 5 лет.

Напомним, что в августе 2017 года МКМТ начала специальное расследование по импорту в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения.

В частности МКМТ рассмотрела заявление от государственного предприятия Восточный горно-обогатительный комбинат, крупнейшего производителя фосфатных удобрений предприятия Сумыхимпром, компаний Научно-производственное предприятие Заря и Первое химическое объединение касательно проведения специального расследования с целью применения специальных мер по импорту серной кислоты и олеума.

Заявление содержало данные по объему импорта в Украину серной кислоты и олеума, а именно: импорт этих товаров в 2016 году увеличился на 225% в сравнении с 2014 годом, а доля импорта в потреблении в 2016 году увеличилась на 200%.

В результате, экономическое состояние заявителей ухудшилось, в частности объем продаж на внутреннем рынке Украины в 2016 году уменьшился на 8% в сравнении с 2014 годом, объем производства в 2016 году уменьшился на 6%, а загрузка производительных мощностей в 2016 году сократилась на 7%.