После двухмесячного перерыва. Украина возобновляет импорт газа по Трансбалканскому коридору

Три компании будут импортировать газ из Греции в Украину (Фото: Оператор ГТС Украины)

Три компании забронировали мощности для импорта природного газа в Украину по совместному маршруту Трансбалканским направлением на ноябрь.

Общий объем забронированных мощностей — 0,6 млн кубометров в сутки, сообщает отраслевое издание ExPro.

Мощности для импорта газа из Греции в Украину забронировали греческая DEPA Commercial, D.Trading (дочерняя компания крупнейшей украинской газодобывающей Группы ДТЭК) и швейцарская Axpo Trading.

Операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции предлагали к бронированию на ноябрь мощности в целом почти 1,9 млн кубометров в сутки.

На сентябрь и октябрь компании не бронировали мощности по этому маршруту, в результате чего импорт газа не осуществлялся, отмечает издание. Маршрут фактически работал в течение двух месяцев (июль-август), а поставки прекратились в сентябре 2025 года из-за высоких тарифов и отсутствия долгосрочных гарантированных условий доступа к мощностям.

Всего, по оценкам ExPro, к моменту остановки транспортировки в Украину было доставлено 18 млн кубометров природного газа.

Бронирование мощностей на ноябрь связано прежде всего со снижением тарифов молдавским и румынским операторами ГТС. В конце прошлой недели они утвердили скидку 50% на тариф на транзит газа по маршруту Route 1 на шесть месяцев — до конца апреля 2026 года.

Другая причина большего интереса к этому маршруту — потребности Украины в увеличении импорта природного газа накануне отопительного сезона после существенного обвала внутренней добычи в результате российских атак.

Инфографика: expro.com.ua

Трансбалканский коридор — это бывший газовый коридор, который поставлял российский газ на Балканы через Украину, Молдову и Румынию, но был выведен из эксплуатации после запуска «Турецкого потока». Сейчас его рассматривают как возможность для восстановления, особенно для поставок газа в Украину из европейских стран, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Украины накануне отопительного сезона.

Как сообщалось, в конце мая операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Молдовы, Румынии и Украины разработали схему поставок газа из Греции в Украину.

Первый аукцион 29 мая по бронированию мощностей по Трансбалканскому маршруту на июнь в объеме 2,9 млн кубометров/сутки завершился без единой заявки от участников.

28 августа 2025 года сообщалось, что ни одна компания не забронировала на сентябрь транспортировочные мощности для поставок газа из Греции в Украину через Трансбалканский коридор.