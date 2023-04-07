Украина возобновляет экспорт электроэнергии — Минэнерго 7 апреля, 21:43 Украина возобновляет процесс экспорта электроэнергии (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

Украина после почти полугодовой паузы возобновляет процесс экспорта электроэнергии при условии профицита генерирующей мощности.

Соответствующий распорядительный документ подписал министр энергетики Герман Галущенко, сообщили в пресс-службе министерства.

Он отметил, что украинская энергосистема благодаря работе энергетиков и помощи партнеров уже почти два месяца работает без ограничений потребителей с запасом мощности.

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«Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг — открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры», — отметил Галущенко.

Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E разрешает мощность для экспорта 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка.

Глава Минэнерго акцентировал, что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей остается в приоритете.

«Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при обеспечении украинских потребителей электроэнергией и может быть приостановлен в случае изменения ситуации», — сказал министр.

По его словам, увеличение генерации и открытие экспорта — это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.

Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года, когда Россия за день до этого впервые нанесла масштабные ракетные обстрелы по всей территории Украины, в частности по энергетической инфраструктуре.

В течение следующих месяцев Украина пережила более десяти волн масштабных российских обстрелов, когда враг использовал десятки ракет разных типов и дальности. Из-за дефицита мощности Минэнерго приходилось применять отключение электроэнергии потребителям, но враг не смог достичь своей цели создать в Украине полный блекаут.