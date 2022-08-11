Дружба крепкая не сломается. Украина возобновила транзит российской нефти в Европу 11 августа, 23:16 Знак с надписью Нефтепровод Дружба возле Самары (Фото:File Photo / Reuters)

Укртранснафта возобновила транспортировку российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода Дружба в направлении Словакии и Венгрии.

Как напоминает НАК Нафтогаз Украины, 4 августа Укртранснафта вынужденно остановила транзит российской нефти по нефтепроводу Дружба в связи с неуплатой ПАО Транснефть авансового платежа за транспортировку.

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Договор между Укртранснафтой и Транснефтью о предоставлении услуг по транспортировке предусматривает перекачку нефти за 100% предварительной оплаты. Поэтому транспортировка возможна только при предварительной оплате таких услуг.

«Поскольку от Транснефти не поступили средства, венгерская нефтяная компания MOL, которая является основным потребителем нефти, транспортируемой по южной ветке магистрального нефтепровода Дружба, выступила с инициативой взять на себя обязательство по оплате транзита российской нефти. 10 августа Укртранснафта получила оплату за услуги транспортировки от венгерской нефтяной компании MOL и в 16.30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода», — заявили в Нафтогазе.

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В НАК добавили, что в настоящее время Укртранснафта не располагает информацией об оплате транзита от Чехии. Укртранснафта не получила официальное письмо от Транснефти относительно того, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, управляющая участком нефтепровода Дружба в этой стране.

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