Не работало с «нулевых». Украина возобновила железнодорожное сообщение с Румынией из Закарпатья — схема маршрута 9 ноября, 16:07 Чистое время в пути от Рахова в румынскую Валю-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур (Фото:Министерство инфраструктуры Украины / Facebook)

Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение на участке Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй.

Укрзализныця уже осуществила первый пробный заезд по данному направлению, в скором времени маршрут будет работать в полноценном режиме, сообщили в компании.

Открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря.

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Маршрутом будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКР-3.

«Чистое время в пути от Рахова в румынскую Валю-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур. Пограничный и таможенный контроль будет осуществляться на борту поезда при посадке», — добавили в Укрзализныце.

УЗ планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Отметим, что ремонт и восстановление участков железной дороги на украинской территории продолжались с лета 2022 года. Сообщение по этому маршруту было остановлено еще в 2000-х годах.

Схема маршрута по состоянию на октябрь 2022 года, румынский участок до Валя-Вишелуй на данный момент готов / Инфографика: Укрзалізниця

Ранее сообщалось, что Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Кишиневом после 24-летнего перерыва.