Украина войдет в ТОП-10 экспортеров молочной продукции в мире – Мартынюк

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Украинская агропродукция экспортируется в 190 стран мира
Фото: pixabay/Couleur

Украинская агропродукция экспортируется в 190 стран мира

Украина в 2018 году войдет в десятку крупнейших экспортеров молочной продукции в мире.

Об этом заявил первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк, передает Интерфакс-Украина.

"В нас начало развиваться животноводство и, по предварительными статистическим данным, в этом году мы войдем в мировые лидеры – в десятку экспортеров молочной продукции. Наши надои растут, продуктивность животных растет, что является хорошим трендом, который нужно поддержать в следующем году", - сказал он.

По его словам, Минагропрод в 2019 году сохранит систему государственной поддержки АПК и учтет "ошибки, допущенные в этом году.

"Мы изменим механизмы доставки денег, чтобы как можно больше субъектов, работающих в аграрном бизнесе, получили эти средства", - отметил замминистра.

"Мы не довольны тем, как сегодня внедряются программы государственной поддержки АПК, Нам нужно лучше таргетировать эту поддержку. Я призываю, в том числе ассоциации, чтобы в следующем году мы сделали лучшие механизмы адресной поддержки, чтобы мы имели больше возможностей в АПК, поскольку наше задание – делать глубинную переработку (с/х продукции – ред.) в Украине", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что украинская агропродукция экспортируется в 190 стран мира, и правительство намерено "открывать новые рынки".

Напомним, что в сентябре Украина сократила экспорт молочной продукции на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до $18,3 млн, что является самым низким показателем за все время наблюдений.

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