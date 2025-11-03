«Восстановила торговлю со Словакией». Украина в октябре резко сократила экспорт и увеличила импорт электроэнергии

Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза в октябре (Фото: dtek-kem.com.ua)

Импорт электроэнергии в Украину в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем вырос в 2,5 раза до 360 тыс. МВт-ч.

Об этом свидетельствуют предварительные данные ExPro Electricity.

Наибольшую долю занимает и в дальнейшем Венгрия - 51%, на втором месте — Польша, с долей 22%.

«В конце октября Украина возобновила трансграничную торговлю со Словакией после почти двухмесячного перерыва из-за ремонта на линии Вельке Капушаны-Мукачево», — говорится в публикации, — «Импорт за последние 3 дня месяца из Словакии составил 7,6 тыс. МВт-ч, экспорт в Словакию за этот период — 1,8 тыс. МВт-ч».

В целом, импорт электроэнергии в октябре вырос по всем направлениям.

При этом по сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое.

В то же время, экспорт электроэнергии в октябре 2025 года упал в 7 раз из-за усиления обстрелов энергетической инфраструктуры.

В целом, за октябрь было экспортировано 90,8 тыс. МВт-ч электроэнергии в страны ЕС и Молдовы.

Поставки сократились по всем направлениям, кроме Словакии.

При этом наибольшую долю в структуре экспорта электроэнергии также занимает Венгрия - 43%.

Как сообщалось, в сентябре 2025 года Украина установила рекорд по экспорту электроэнергии с начала интеграции с европейской сетью ENTSO-E.

За месяц было экспортировано 635 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 41% больше объемов августа.

Больше всего электроэнергии было экспортировано в Венгрию — 40% от всех объемов.

В то же время импорт электроэнергии в сентябре 2025 года снизился на 47%, по сравнению с августом — до почти 140 тыс. МВт-ч.

По сравнению с сентябрем 2024 года импорт сократился почти на 70%.

В конце сентября президент Владимир Зеленский предупредил, что в этом году Россия будет пытаться устроить в Украине блэкаут.