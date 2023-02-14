Из-за саботажа России. Украина увеличит тоннажность судов, участвующих в зерновой инициативе 14 февраля, 11:45 Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Украина увеличит тоннажность участвующих в зерновой инициативе судов, чтобы увеличить объем экспорта в текущих условиях и уменьшить время простоя.

Как сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры, для зерновых минимальная тоннажность возрастет с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла — с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн.



Видео дня

По сравнению с предыдущей неделей, объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн. В то же время, продолжает снижаться показатель захода новых судов под загрузку. На прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов, позапрошлой — 25 судов.

Отмечается, что тенденция к снижению заходов суден по агроэкспорту обусловлена действиями России в инспекционной зоне в Босфоре.

«Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными предлогами. В связи с этим в очереди инспекции Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 — направляются в украинские порты за агропродукцией», — заявили в министерстве.

Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые экспортировали 21 миллион тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Этот объем должен составить более 35 миллионов тонн в условиях нормального функционирования зерновой инициативы.