Украина удвоила производство легковых автомобилей

За два месяца (январь-февраль) 2018 года на украинских автопредприятиях было произведено 1085 легковых автомобилей, что на 94,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Всего за два месяца было произведено 1291 автомобилей, что на 70,8% больше чем в 2017 году. Производство автобусов выросло на 58% - до 139 автомобилей. При этом производство коммерческих упало на 38,5% - до 67 штук.

В феврале 2018 года было изготовлено 721 автомобилей. Большую часть составляют легковые автомобили - 606 штук.

Производство грузовых автомобилей в феврале сократилось на 30% в сравнении с прошлым годом - 35 штук.

Также было произведено 80 автобусов, что на 50,9% больше февраля 2017 года и на 35,6% показателя января 2018 года.

Напомним, что в январе 2018 года в Украине было произведено 570 автотранспортных средств, что на 44,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство легковых автомобилей также возросло - на 59,7%, до 479 штук.

Отметим, что в 2017 году в Украине было произведено 8586 автотранспортных средств, что на 63,1% больше результата 2016 года.