Украина существенно сократила добычу угля

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за четыре месяца сократили добычу на 7,3%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2018 года сократили добычу рядового угля на 14% (на 1,8 млн тонн) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 11,2 млн тонн.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает Интерфакс-Украина.

Так, добыча коксующегося угля сократилась на 6,7% (на 154,1 тыс. тонн) – до 2,2 млн тонн, энергетического – на 15,6% (на 1,7 млн тонн) – до 9,8 млн тонн.

В апреле добыча рядового угля увеличилась на 5,8% в сравнении с апрелем прошлого года – до 2,9 млн тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за четыре месяца сократили добычу на 7,3% – до 1,6 млн тонн, в том числе добыча коксующегося угля снизилась на 46,4% – до 184,5 тыс. тонн, энергетического возросла на 2,9% – до 1,4 млн тонн.

Шахты Донецкой области за четыре месяца текущего года обеспечили добычу 3,9 млн тонн угля, что на 12,1% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. Добыча угля на шахтах Луганской области упала на 86,1% - до 199,6 тыс. тонн, Днепропетровской – на 1,6% (507,7 тыс. тонн).

При этом, добыча угля на шахтах во Львовской области выросла на 11,1% - до 547,9 тыс. тонн, Волынской – на 2,3% – 40,3 тыс. тонн.

Напомним, что в 2017 году Украина сократила добычу угля на 14,6%. Из-за этого Украина резко увеличила покупку угля за рубежом.