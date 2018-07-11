Украина стала вдвое больше продавать молока за рубеж

Украина в июне 2018 года увеличила экспорт молока в два раза – до $1,1 млн, тогда как импорт увеличился на 57,1%, до $165 тыс.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной служба, передают Українські новини.

По итогам первого полугодия (в январе-июне 2018) импорт молока увеличился на 29,5%, до $694 тыс., экспорт – в 2,7 раза, до $7,1 млн (в сравнении с январем-июнем 2017 года).

Ранее сообщалось, что Украина сократила производство молока и мяса на 1,3% и 0,9% соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.