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Украина снизила импорт газа вдвое

Сегодня, 10:04
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Закупки снизил крупнейший игрок этого сегмента - Нафтогаз Украины

Украина в первых числах декабря снизила импорт природного газа из стран Европы почти в 2,1 раза в сравнении с ноябрем.

Об этом свидетельствуют данные компании Укртрансгаз.

По расчетам агентства Интерфакс-Украина, если среднесуточный импорт в ноябре составил 32,4 млн куб. м, то 1-2 декабря он снизился до 15,8 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первые дни декабря уменьшились до 7,3 млн куб. м/сутки (19,9 млн куб. м/сутки – в ноябре), Венгрии – до 7 млн куб. м/сутки (10,6 млн куб. м/сутки – в ноябре), Польши – 1,5 млн куб. м/сутки (1,9 млн куб. м/сутки – в ноябре).

Такие же объемы входной мощности в ГТС Украины для импорта газа забронированы и на 3-5 декабря 2018 года.

Столь резкий перепад в объемах импорта газа традиционно означает, что закупки снизил крупнейший игрок этого сегмента в лице Национальной акционерной компании (НАК) Нафтогаз Украины.

Запасы в подземных хранилищах по состоянию на 2 декабря составляют 15,9 млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м меньше, чем на начало сезона отбора (7 ноября). В то же время 0,38 млрд куб. м или 31% поднятого объема был отобран из ПХГ с 28 ноября по 2 декабря – период заморозков. 

Напомним, что январе-сентябре 2018 года Украина сократила импорт природного газа на 24,7% (на 2,6 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 8,1 млрд куб. м.

 

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