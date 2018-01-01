Украина снизила добычу угля с начала года Сегодня, 09:16 24 Цей матеріал також доступний українською Добыча угля с начала года упала на 1,5 млн тонн Фото: pixabay/benscherjon

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2018 года сократили добычу рядового угля на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 30,8 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает Интерфакс-Украина.

Добыча коксующегося угля сократилась на 14,2% – 5,3 млн тонн, энергетического – на 2,3%, до 25,2 млн тонн.

В ноябре 2018 года добыча рядового угля снизилась на 9,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 2,8 млн тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, сократили добычу на 14,45% – до 3,8 млн тонн, в том числе добычу коксующегося угля на 41,7% – до 499,8 тыс. тонн, энергетического – на 7,9% , до 3,3 млн тонн.

Шахты Донецкой области обеспечили добычу 10 млн 160,6 тыс. тонн угля, что на 3% меньше прошлого года, Луганской – 457,5 тыс. тонн, падение на 72,1%.

Напомним, что в 2017 году Украина сократила добычу угля на 14,6%. Из-за этого Украина резко увеличила покупку угля за рубежом.

Отметим, что ДТЭК 15 марта прошлого года сообщил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над Свердловантрацит, Ровенькиантрацит и Комсомолец Донбасса.