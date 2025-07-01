Вдвое больше, чем раньше. Украина договорилась с соседом об импорте газа

Украина и Польша договорились о продлении временного увеличения гарантированной пропускной мощности на импорт природного газа из Польши в Украину до сентября 2026 года.

Об этом сообщило Министерство энергетики. С августа 2025 года гарантированная мощность для импорта газа будет оставаться на уровне 12,4 млн кубометров в сутки — почти вдвое больше, чем раньше.

Такое решение стало результатом договоренностей между операторами газотранспортных систем обеих стран — Gaz-System и ОГТСУ.

«Польский маршрут импорта газа постепенно усиливается и является важным для обеспечения импорта природного газа в Украину. К тому же это также доступ к новым источникам ресурса. Например, LNG терминалы в Польше и Литве, что существенно расширяет источники поставок и повышает энергетическую безопасность страны», — отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Как сообщалось, Украина может начать импорт газа еще одним маршрутом — по Трансбалканскому коридору.

Ранее сообщалось, что компания Оператор ГТС Украины и оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System договорились продлить действие гарантированной мощности на вход в Украину до 1 октября 2026 года.

Мощность должна составлять 6 млн куб. м (при температуре 0 С°) и 6,4 млн куб. м (при температуре +20 С°), сообщили в ОГТСУ.