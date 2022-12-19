Исключение из санкций. Три страны ЕС смогут поставлять в Украину продукты переработки российской нефти 19 декабря, 09:51 Три страны ЕС смогут поставлять в Украину продукты переработки российской нефти (Фото:energyintel.com)

Девятый пакет санкций ЕС в отношении России разрешает Болгарии, Венгрии и Словакии, получившим отсрочку от применения эмбарго в отношении поставок российской нефти, экспортировать произведенные из нее нефтепродукты в Украину.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в опубликованном в Официальном журнале Евросоюза постановлении Совета ЕС говорится, что решение «позволяет Венгрии, Словакии и Болгарии экспортировать в Украину некоторые продукты нефтепереработки, полученные из российской сырой нефти, импортированной на основании рассматриваемых отступлений (от эмбарго, — ред.), в том числе, при необходимости, транзитом через другие государства-члены».

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Еще один пункт постановления разрешает Болгарии «экспортировать в третьи страны определенные нефтепродукты, полученные из российской сырой нефти, импортируемой на основе рассматриваемых отступлений».

В публикации это объясняется необходимостью «снижения рисков для окружающей среды и безопасности, так как такие продукты не могут безопасно храниться в Болгарии».

Соответствующий годовой экспорт не должен превышать среднегодовой объем экспорта такой продукции за последние пять лет.