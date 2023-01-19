Почти год Украина дает отпор физическим обстрелам и кибератакам российской армии. Кроме линии фронта в несколько тысяч километров, оккупанты атакуют цифровую инфраструктуру страны, энергосистемы и государственные предприятия. Кремлевские хакеры стали важным звеном этой войны, реализуя запланированный блицкриг на информационном поле в начале прошлого года. Однако против них сыграло очень много движущих факторов, а именно — несгибаемость и воля к победе украинского народа, непоколебимость властей перед агрессором, помощь западных партнеров и одни из самых современных цифровых технологий в мире. Вспоминаем, как это было.

Видео дня

Утро 24 февраля 2022-го. Большинство украинцев просыпаются от мощных взрывов и грохота ракет, чувствуют содрогание земли и стен зданий, в панике звонят по телефону родным и собирают вещи. В соцсетях и пророссийских медиа уже писали о капитуляции Киева, враг быстро продвигался по всем фронтам, на улицах начали появляться блокпосты и военная техника.

Первые ракетные атаки и полномасштабное наступление оккупантов сопровождались массированными хакерскими атаками. «Упали» сайты украинских государственных органов, СМИ, финансовых учреждений, многих коммерческих сервисов. А на их главных страницах появлялась «Z-пропаганда» с призывами сложить оружие и не сопротивляться.

Однако после восьми лет войны на Донбассе украинцы знали, как это работает, и моментально сплотились для противостояния. Еще в 2016 году национальный энергетический оператор Укрэнерго пережил мощную кибератаку на систему диспетчерского управления и сбора данных 330-киловаттной подстанции «Пивнична» в пригороде Киева. Поэтому удивляться было нечему.

26 февраля 2022-го президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, записав видео на свой смартфон прямо со двора Офиса на Банковой. Он подтвердил, что украинские защитники не сложат оружие и власти останутся с ними до конца.

Это видео просмотрели миллионы соотечественников благодаря тому, что мобильные, спутниковые, телекоммуникационные и другие сети продолжили работать. История не терпит условности, но кто знает, под какими флагами началась бы прошлая весна в Украине, если бы это обращение осталось неувиденным.

Роль облачных технологий

За считанные дни до российского вторжения украинское правительство все еще работало исключительно на серверах, расположенных в главных государственных зданиях. Эти места были крайне уязвимы для ракетных атак, и их физическое уничтожение могло бы парализовать всю работу высшего руководства страны.

Именно поэтому 17 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его коллеги в парламенте приняли решение о переносе существующих локальных серверов в публичное «облако». Фактически это была эвакуация критических государственных данных в центры обработки информации по всей Европе.

Власти Украины реализовали чрезвычайно важное и своевременное решение, ограничив влияние и целесообразность российских ракетных обстрелов и кибератак. Свою роль в сохранении цифровой устойчивости страны сыграла и компания Microsoft: ее специалисты предоставили доступ к самым современным техническим инструментам, значительно ускорив перенос важных данных за пределы страны для сохранения операционной деятельности правительства.

Таким образом, с начала войны облачные сервисы стали ключевым инструментом защиты украинских госреестров, поддержки экономики, сохранения целостности государственного аппарата. Уже сегодня центры обработки данных цифровой инфраструктуры Украины, поддерживающие все гражданские и военные операции, размещены в разных европейских странах.

Облачные услуги позволили не только избежать разрушительных последствий от российских кибератак в начале войны, но и быстро распространить программное обеспечение, обезвреживая вредоносные программы. Даже через год после полномасштабного вторжения наиболее уязвимыми к таким программам остаются локальные правительственные системы, не подключенные к «облаку».

Устойчивость бизнеса

Один из успешных примеров использования облачных технологий продемонстрировала компания Kernel, крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине. В первые дни российской агрессии критически важные ІТ-системы Kernel перенесли в облако, а сотрудники получили качественные инструменты для удаленной работы.

Фото: Kernel

«Наша компания накопила большие объемы данных, имеющих решающее значение для выживания бизнеса. Поэтому нам нужно было позаботиться о резервном копировании и восстановлении этих данных еще до возникновения проблем. В начале войны мы запустили проект переноса нашей площадки восстановления данных и среды разработки в облако, который сегодня завершен. Мы также продолжаем перенос данных, которые могут пострадать от потенциальных блэкаутов», — объясняет директор по ІТ Kernel Андрей Пеший.

По его словам, в рамках новой IT-стратегии менеджеры Kernel изменили формат коммуникации со своими командами в офисах и производстве. Этот формат включает в себя регулярные короткие встречи в Microsoft Teams для оперативной передачи информации и быстрого решения любых задач.

Фото: Kernel

Андрей Пеший уверен, что заблаговременное внедрение подобных решений позволило смягчить последствия внезапного кризиса и нейтрализовать риски, которые могут навредить устойчивости бизнеса в дальнейшем.

Успешным примером использования технологий Microsoft в банковской сфере является KredoBank, один из ведущих банков Украины. Облачные технологии Microsoft Azure позволили банку повысить безопасность, оградить свои бизнес-процессы и персональные данные клиентов от непрерывных кибератак. Сегодня KredoBank использует несколько облачных моделей Microsoft, учитывая IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга) и SaaS (программное обеспечение как услуга).

Фото: Кредобанк

«Устойчивость нашего бизнеса во многом зависит от технологий. В частности, технологии необходимы для поддержки бизнес-процессов и максимально быстрого возобновления стабильной работы систем. В такие времена именно быстрое восстановление становится приоритетом», — говорит заместитель главы правления Артур Цесляр.

Фото: Кредобанк

Защита украинских энергосистем

Использование любых технологий было бы невозможно и нецелесообразно без обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры Украины. Прежде всего это касается энергосистем, которые продолжают страдать от российских обстрелов и кибератак по сей день.

Именно поэтому одной из главных задач для инженеров Microsoft и других компаний на протяжении всего 2022 года была поддержка крупнейших энергетических предприятий Украины, включая ДТЭК и Укрэнерго. ДТЭК остается крупнейшим частным инвестором отечественной энергетической отрасли, насчитывая более 60 тыс. сотрудников в разных уголках страны; Укрэнерго — это единственный оператор высоковольтных линий электропередачи, полностью управляемый украинским правительством (Министерством энергетики).

Фото: DTEK

По словам ІТ-директора Укрэнерго Сергея Галагана, сегодня критическая инфраструктура компании также поддерживается благодаря облачным технологиям, учитывая Microsoft Azure, и без этих технологий энергетический оператор вряд ли смог бы выполнять свою работу настолько эффективно.

Огромную роль в работе Укрэнерго, как и в ходе всей войны в целом, сыграло то, что компания заранее внедрила новые технологии в свою работу. Сегодня это позволяет оператору мгновенно реагировать и решать задачи даже в зонах боевых действий.

Фото: Укрэнерго

«Microsoft Office 365, и особенно Teams, являются важнейшими технологиями для наших сотрудников, поскольку из-за военного времени мы вынуждены работать удаленно и нуждаемся в безопасном доступе к рабочей среде. В будущем мы пересмотрим наш подход к рабочему месту и перейдем к архитектуре Zero Trust. Я призываю всех начать работу с облаком как можно быстрее. Десять лет назад это было рискованно, пять лет назад это было многообещающе, теперь без этого не выжить», — отмечает Галаган.

Согласно последнему отчету Microsoft Digital Defense, процент кибератак на глобальную критическую инфраструктуру вырос с 20% в 2021 году до 40% в 2022 году. В таких условиях кибербезопасность энергетических компаний является безоговорочным приоритетом.

Представители ДТЭК, в свою очередь, отмечают важность технических инструментов вроде облачных сервисов Microsoft для гарантии защищенной коммуникации между персоналом, партнерами и заказчиками в любой точке мира. Подобные сервисы обеспечивают оперативность принятия решений, быструю реализацию антикризисных мер, корректировку проектов и т. д.

Фото: DTEK

«Посредством Microsoft Azure мы гарантировали удобную и безопасную работу IT-систем и новых решений для нашего бизнеса. Платформа Azure тоже помогла сохранить стабильность в сложных условиях. Например, многофакторная аутентификация (MFA) крайне важна для ДТЭК: это повышает защиту процесса входа в систему, поскольку кибератаки и попытки взлома продолжаются. Безопасность данных и доступ к нашим системам имеют первостепенное значение», — руководитель информационных и цифровых технологий, руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

Выводы и планы на будущее

Несколько примеров конкретных предприятий — лишь капля в море по сравнению с тем, как украинские власти и компании типа Microsoft действительно продвигают идею использования облачных технологий и внедрения новых систем кибербезопасности для сохранения устойчивости и стабильности цифровых инфраструктур.

Развитие украинских предприятий в современных реалиях возможно только при переосмыслении бизнес-процессов, восстановлении работающих систем и обеспечении своей работы даже в кризисный период. Стабильность украинских компаний — ключ к поддержке экономики во время войны, и тем более после победы.

Современные технологии позволяют автоматизировать разные процессы, учитывая планирование и прогнозирование задач, быстрое принятие решений, техническую готовность и т. д. А надежные партнеры в сфере коммуникаций и IT помогут трансформировать свой бизнес даже в самых сложных обстоятельствах.

Компании, которые раньше времени воспользовались подобными технологиями, сегодня обеспечивают миллионы украинцев критически важными товарами и услугами. Несмотря на все вызовы и риски, такие украинские предприятия могут работать 24/7 в любых условиях, подавая пример другим.

К сожалению, Украине вряд ли стоит ожидать заметного улучшения ситуации в ближайшем будущем. Поэтому подготовка к худшему ㅡ это лучшее, что может сделать любой бизнес сегодня во благо своей страны.