Украина с начала года заработала более $100 млн на экспорте электроэнергии

Больше всего электроэнергии было поставлено в Венгрию - на $69,2 млн

Украина в январе-апреле 2018 года экспортировала электроэнергию на сумму $109,3 млн, в том числе в апреле – на $28,9 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает Интерфакс-Украина.

Так, в Венгрию была поставлена электроэнергия на $69,2 млн, Польшу – на $26,5 млн, Молдову – на $10,9 млн, другие страны – на $2,8 млн.

В денежном выражении экспорт украинской электроэнергии за этот период вырос на 33,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года ($81,9 млн).

Кроме того, за четыре месяца этого года Украина импортировала электроэнергию на $0,6 млн (из РФ - на $0,5 млн, Беларуси – на $0,02 млн, Молдовы – на $0,001 млн).

Отметим, что Украина в этом году планирует увеличить экспорт электроэнергии на 13,3% (на 0,7 млрд кВт-ч) в сравнении с 2017 годом – до 5,9 млрд кВт-ч.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 28,7% в сравнении с 2016 годом.