Украина с начала года купила у России почти половину угля

Украина в первом квартале 2018 года (январь-март) увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 57,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 5,7 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, уголь импортирован на сумму $760,4 млн, что на 33,5% больше, чем в январе-марте-2017 ($569,6 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $472,3 млн (доля в импорте 62,1%), из США – на $219,9 млн (28,9%), из Канады – на $48,3 млн (6,3%), из других стран – на $19,7 млн (2,6%).

Также в первом квартале Украина экспортировала 43,3 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $7,8 млн, в том числе в РФ – на $4,5 млн, в Словакию – на $3,2 млн, в Венгрию – на $0,002 млн.

Напомним, в январе 2018 года Украина увеличила импорт угля каменного и антрацита в 1,8 раза (на 1 млн тонн) в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,25 млн тонн.