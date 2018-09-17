Украина резко сократила экспорт сахара после рекордного за всю историю года

Украинские предприятия в 2017/2018 маркетинговом году (сентябрь– август) экспортировали 560,4 тыс. тонн сахара.

Об этом сообщила пресс-служба отраслевой ассоциации Укрцукор.

В сравнении с 2016/2017 маркетинговым годом, когда экспорт сахара был на рекордном уровне за всю историю Украины 769,3 тыс. т, падение в 2017/2018 МГ составило 27,2%.

Нынешней сезон сахароварения стартовал 31 августа. По состоянию на 14 сентября работает 13 сахарных заводов и изготовлено 41,1 тыс. т сахара.

Напомним, что экспорт сахара из Украины за 2016/2017 МГ составил 769,3 тыс. т, что стало в 6,8 раза больше, чем годом ранее (112,9 тыс. т).