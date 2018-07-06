Украина решила возобновить поиск нефти и газа в Черном море

Научно-исследовательское судно ISKATEL начинает работы по поиску нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы геологии и недр Украины.
Экспедиция ISKATEL продлится 15 дней. Работы будут осуществляться в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.
Госслужба также сообщает, что пока южный регион Украины остается наименее изученным, шельф Черного моря освоен лишь на 4%.
Напомним, в конце ноября 2016 года ISKATEL провел первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря. Как отмечают ученые, запасы газа составляют на менее 40 млрд куб. м. газа на площади 7 тыс. кв. м.
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