Украина решила возобновить поиск нефти и газа в Черном море

Украинское судно начинает работы по поиску нефти и газа

Научно-исследовательское судно ISKATEL начинает работы по поиску нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы геологии и недр Украины.

Экспедиция ISKATEL продлится 15 дней. Работы будут осуществляться в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.

Госслужба также сообщает, что пока южный регион Украины остается наименее изученным, шельф Черного моря освоен лишь на 4%.

Напомним, в конце ноября 2016 года ISKATEL провел первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря. Как отмечают ученые, запасы газа составляют на менее 40 млрд куб. м. газа на площади 7 тыс. кв. м.