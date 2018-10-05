Украина решила изменить правила грузоперевозок с Турцией

Украина и Турция планируют с 2019 года снять ограничения на выполнение двусторонних и транзитных грузовых перевозок.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Самым главным достижением является договоренность о переходе на безразрешительную систему выполнения двусторонних и транзитных грузовых перевозок между Украиной и Турцией. Стороны договорились до конца октября 2018 года наработать соответствующий проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение, а также приложить максимум усилий для подписания в 2019 году", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к моменту подписания и вступления в силу соответствующих изменений в соглашение стороны согласились, начиная с 2019 года, осуществлять обмен дополнительными разрешениями для осуществления двусторонних перевозок в неограниченном количестве, для удовлетворения потребностей отечественных перевозчиков.

"В 2018 году украинская сторона дополнительно получит следующее количество разрешений: 1 тыс. двусторонних; 1 тыс. для пустого въезда транспортных средств; 500 в/из третьих стран. На 2019 год стороны согласовали предварительную квоту разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок: 7 тыс. двусторонних; 4 тыс. транзитных; 10 тыс. транзитных U; 2,5 тыс. в/из третьих стран; 5 тыс. для пустого въезда транспортных средств", - отмечается в сообщении.