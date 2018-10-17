Украина рекордно снизила экспорт томатов, резко увеличив импорт

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Украина закупает томаты за границей
Фото: Pixabay

Украина закупает томаты за границей

С начала 2018  года Украина снизила свое присутствие на международном рынке тепличных томатов до минимальных показателей за всю историю независимости. Экспорт помидоров снизился до рекордно низкого уровня, одновременно заметно увеличился импорт.

Такие данные сообщили в Украинском плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на данные таможенной службы.

В частности, за январь-сентябрь 2018 Украина экспортировала лишь 10,7 тыс. Тонн томатов, а это почти на 30% меньше, чем за такой же период прошлого года.

В денежном эквиваленте поставки указанной продукции сократились на 20% и составили около $8 млн. Для сравнения, за девять месяцев 2017 Украине удалось экспортировали 15 тыс. Тонн томатов на сумму более $10 млн.

В то же время импорт томатов в Украину с начала года увеличился довольно существенно - в 1,7 раза как в натуральном выражении, так и в денежном показателе. В частности, за январь-сентябрь 2018 Украина закупила на внешнем рынке почти 48 тыс. тонн томатов на сумму $30,8 млн, что стало рекордным результатом за всю историю независимости.

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