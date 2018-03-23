Украина приступила к оценке нового маршрута импорта газа из Европы

Трубопровод откроет возможность транспортировать в 5 млрд куб. м ежегодно

Укртрансгаз оценит спрос участников газового рынка на мощности в точке входа Исакча-1-Орловка (трубопровод Транзит-1) по направлению Румыния-Украина.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Трубопровод Транзит-1 является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, сегодня используется для транспортировки природного газа в Болгарию.

Долгосрочный контракт на бронирование трубопровода завершился в 2016 году, и после завершения действия транзитного контракта между Нафтогазом Украины и российским монополистом Газпром в конце 2019 станет возможно выполнять требования европейского законодательства по этому трубопроводу.

Отмечается, что после введения в эксплуатацию трубопроводов TANAP и Турецкий поток, а также ожидаемого начала добычи природного газа на шельфе в Румынии, возможность транспортировать природный газ по этому направлению будет иметь стратегическое значение - создаст двусторонний коридор Юг-Север и обеспечит безопасность поставок для Балканского региона.

"Если трубопровод Транзит-1 будет работать в реверсном направлении, это откроет возможность транспортировать в 5 млрд. куб. м. ежегодно для нужд как великого украинского рынка, так и для стран Центральной и Восточной Европы через свободные мощности газотранспортной системы Украины", - отметили в компании.

На основе результатов оценки Укртрансгаз примет решение о будущей обязывающей процедуры распределения гарантированной мощности (Open Season) точки входа Исакча-1-Орловка.

Компания будет рассматривать заявки заинтересованных компаний с 30 марта по 30 апреля.

Отметим, что на данный момент Украина импортирует реверсный газ из Европы: из Словакии, Венгрии и Польши.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.