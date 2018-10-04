Украина приостановила импорт газа из Словакии

Украина со 2 по 6 октября приостановила импорт природного газа по словацкому маршруту в связи с проведением планово-предупредительных ремонтов на этом направлении.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) – компании Укртрансгаз о проведении планово-профилактических и ремонтных работ.

Согласно им, работы выполняются на второй нитке газопровода Долина-Ужгород-Госграница, в частности, на компрессорных станциях Долина, Росош, КС-1 и КС-2 Ужгород.

В связи с этим суммарное поступление импортного газа по состоянию на 2 октября снизилось до 12,8 млн куб. м в сравнении с 36 млн куб. м 1 октября. Соответственно сократилась суточная закачка в подземные хранилища газа (ПХГ).

Напомним, что Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 8,1 млрд куб. м. В том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 5 млрд куб. м газа (-36,4% к январю-сентябрю-2017), Венгрии – 2, млрд куб. м (+27,9%), Польши – 538,7 млн куб. м (-37,4%).

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.

Отметим, что Украина уже почти три года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.