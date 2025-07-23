Паром на Южный Кавказ. Украина присоединилась к расширению транзитного коридора из Китая в Евросоюз

Украина начала осуществлять паромные рейсы на Южный Кавказ, что способствует расширению транспортного коридора между рынками Китая и Европейского Союза.

В 2025 году при поддержке Укрзализныци состоялись первые паромные рейсы из Украины на Южный Кавказ с тем, чтобы иметь возможность доставки украинских грузов на рынок Азербайджанской Республики и азербайджанских грузов в Украину. Об этом в интервью Укринформу заявил Юрий Гусев, посол Украины в Азербайджане.

«Это важный элемент расширения возможностей срединного коридора, который объединяет Китай и европейский рынок и проходит через страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Украину, как мостик в страны Европейского Союза», — пояснил Гусев.

По словам посла, развитие и расширение возможностей срединного коридора также является очень актуальным и таким, что объединяет Киев и Баку.

«Азербайджан находится между Россией и Ираном, имея стратегическое геополитическое расположение, поэтому расширение Срединного коридора и развитие транспортного коридора ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, — ред.) — это те направления стратегического партнерства, которые … имеют очень конкретные и практические взаимовыгодные проекты», — добавил Гусев.

Срединный транспортный коридор Инфографика:

Ранее сообщалось, что Украина впервые с начала полномасштабной войны возобновила паромное сообщение с Грузией.